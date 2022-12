Si avvicina l'apertura del parcheggio di via Romanello: "Area strategica per il nostro centro"

Si amplia l'offerta dei posti auto in centro storico. Oltre all’apertura al pubblico di quello sovrastante la Barcaccia, un tempo precluso alla cittadinanza, è prevista per il prossimo 12 dicembre alle 12 l’inaugurazione di quello di via Romanello, recentemente completato con una dotazione di 80 nuovi posti auto. "L’area di sosta di via Romanello è strategica per il nostro centro - evidenzia l'assessore ai Lavori Pubblici, Vittorio Cicognani -. A pochi passi da Piazza Saffi e a ridosso del San Domenico saranno disponibili 80 nuovi posti auto e 2 postazioni per la ricarica delle auto elettriche. Anche questo è un progetto finanziato e deliberato dall’attuale Giunta. Non mi risulta che chi ci ha preceduto abbia posto le basi per il potenziamento della sosta in centro attraverso la realizzazione di nuovi posti auto". Cicognani replica anche al gruppo consiliare del Pd, che aveva parlato di "mancanza di coordinamento nella gestione degli interventi per il centro storico": "Sarebbe meglio che il Pd pensasse a questo e a tutto quello che negli anni passati non è stato fatto dal loro partito, piuttosto che parlare a sproposito inseguendo polemiche prive di fondamento", conclude l'assessore.