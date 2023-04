Parco commerciale, botta e risposta infuocato: "Il vicesindaco ha bidonato". "No, il comitato voleva un duello"

Botta e risposta infuocato sull'assenza del vicesindaco Daniele Mezzacapo, con delega all'urbanistica, alla serata organizzata dal comitato 'No Megastore' che contesta i nuovi insediamenti commerciali nell'area di Coriano, Ospedaletto e Pieve Acquedotto. L'incontro di mercoledì sera in sala Avis vedeva tra i relatori anche Mezzacapo, spesso contestato politicamente dallo stesso comitato 'No Megastore', ma due ore prima dell'incontro il vicesindaco ha dato disdetta.

Ad inizio serata è stata critica Sara Conficconi, rappresentante del comitato No Megastore: “Manca il vicesindaco Mezzacapo, che si era reso gentilmente disponibile alla serat e aveva confermato la presenza fin dal momento dell'invito. Purtroppo alle 18 mi ha avvisato che non sarebbe stato presente perché i tecnici dell'amministrazione non era disponibili a presenziare accanto a lui”. E riprende: “Ma la serata non aveva uno scopo tecnico, e ho auspicato da parte sua almeno l'ascolto delle nostre opinioni, tuttavia la risposta è stata negativa con nostro rammarico, anche se avevamo lavorato tanto per favorire questo confronto. Il vicesindaco ha ribadito la disponibilità ad un altro incontro, in salone comunale, a cui noi come No Megastore parteciperemo di sicuro”, purché il vicesindaco non ci tiri il bidone all'ultimo come in questo caso”.

Ed è stata proprio la parola “bidone” a mandare su tutte le furie lo stesso Mezzacapo, che replica: “Ora basta! Mi sono stancato che sinistra e comitato No Megastore, composto anche da persone che alle scorse elezioni amministrative sono state candidate in liste del centrosinistra, continuino lo stillicidio di accuse e provocazioni a proposito del Piano commerciale e dell’area di Pieveacquedotto. Evidentemente il loro obiettivo è ribaltare la verità, addossando colpe ingiuste a questa amministrazione e al sottoscritto mentre la pianificazione commerciale, compresa la Variante del 2017, è opera della parte politica che hanno rappresentato e difendono a spada tratta. La stessa Segretaria della Cgil ha sottolineato che la nostra Giunta ha ereditato il Piano dalla sinistra”.

Ed ancora il vicesindaco: “Sono anche stanco di essere oggetto di dileggio. Le offese gratuite che mi vengono avanzate danno ancora più fastidio per il fatto che, come è noto, mi impegno tantissimo e sono tutti i giorni in Comune a lavorare. Sinistra e comitato No Megastore stanno costruendo un castello di falsità. Falsa è l’affermazione che avrei dato un bidone agli organizzatori della serata. Falso è che voglia sottrarmi al confronto. Le persone con le quali mi rapporto quotidianamente sanno perfettamente che io ci sono sempre: con attenzione, puntualità e rispetto, cosa che purtroppo manca alla sinistra”.

E nel merito della serata aggiunge: “Quando ho, correttamente, comunicato agli organizzatori la mia impossibilità a partecipare all’incontro, causa indisponibilità dei tecnici, mi sono sentito dire che avrei dovuto accettare comunque la “sfida”. Questa è la parola utilizzata da Sara Conficconi: sfida! Sfida? Cosa significa? Forse più che un confronto, il Comitato No Megastore aveva preparato una battaglia da scatenare contro di me e la Giunta? In effetti così è stato. Penso allora sia necessario fare chiarezza: io non mi presterò mai al gioco di fare i duelli. Il mio compito di amministratore è proporre dialogo, approfondimento e analisi per raggiungere obiettivi. Nel caso specifico, l’obiettivo urbanistico possibile è quello di limitare i danni di un piano commerciale sciagurato valuto dalla sinistra. Cosa che stiamo cercando di fare, tant’è che rispetto alle 96 aree approvate non c’è stata attuazione completa”.

“Dobbiamo però fare i conti con un grosso problema e cioè che i diritti acquisiti dai proprietari delle aree, anche grazie alla Variante del 2017 targata Pd, non possono essere lesi tranne, dice la legge, che per modifiche dovute a ragioni di sicurezza e salute. Ma queste ragioni non sussistono per il Polo Commerciale di Pieveacquedotto che, al contrario, è espressamente vocato all’attività commerciale: vicino al casello autostradale, provvisto di una eccellente rete viaria e di aree sosta dimensionate, con rotatorie pensate per rendere il traffico fluido, provvisto di strumenti di videosorveglianza”.

“Faccio inoltre presente che provvedimenti di soppressione di diritti acquisiti esporrebbero il Comune, e quindi la città, a rimborsi di risarcimento danni enormi, nell’ordine sicuramente di decine di milioni di euro. Infine, a proposito dell’incontro pubblico, onde evitare strumentalizzazioni, rinnovo la proposta sottolineando però che non sarà (come forse vorrebbe il Comitato No Megastore) un duello, ma vedrà prioritariamente come interlocutori tecnici, ordini professionali e portatori di interessi specifici. Sarà ovviamente aperto ai cittadini. Per me e per questa Giunta l’unica sfida accettabile è quella di fare gli interessi di Forlì e di tutti i forlivesi”, conclude Mezzacapo.