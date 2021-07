Parco commerciale di Santa Maria Nuova, atteso un nuovo confronto prima del voto in Consiglio

Nel prossimo Consiglio comunale di Bertinoro previsto per il 28 luglio uno dei punti all’ordine del giorno sarà l'approvazione definitiva del secondo piano operativo comunale per la parte relativa al commercio. "Un tema che in questi giorni è stato oggetto di dibattito con diversi interventi non sempre vicini alla realtà delle cose", premettono in una nota congiunta il sindaco Gabriele Antonio Fratto, Ascom Confcommercio e Confesercenti Forlivese.

Viene spiegato che "andranno al voto, tra le altre, due schede del Piano Operativo Comunale che prevedono la realizzazione di quattro comparti, di cui tre per medie strutture di vendita tra Panighina e Santa Maria Nuova lungo la via Santa Croce prospicienti Via Fonde. Gli insediamenti previsti in queste schede, sono stati adottati nel Consiglio comunale del 20 novembre 2017. Da oltre tre anni è quindi possibile visionare le schede nel sito del Comune di Bertinoro".

Mercoledì mattina c'è stato un incontro tra sindaco, vicesindaco e tecnici del Comune di Bertinoro e i rappresentanti delle associazioni di categoria Ascom Forlivese, Alberto Zattini e Confesercenti Forlì, Giancarlo Corzani. "Il confronto si è incentrato sulle osservazione e gli approfondimenti relativi alle schede di Poc riguardanti le medie superfici di vendita", viene spiegato.

"Si sono trovati spazi di dialogo che rendono utile un ulteriore confronto che avverrà prima che la discussione approdi su banchi del Consiglio comunale per consentire ai consiglieri di avere tutti gli strumenti utili, le osservazioni ed i dettagli relativi ai contenuti del Piano Del Commercio in oggetto", conclude la nota congiunta.