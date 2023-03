Parco commerciale, il sindaco: "Scempio fatto da chi mi ha preceduto, non espongo il Comune a cause e danni"

Il commercio è al grande bivio, anche a Forlì. E’ stato vivace il dibattito in città con l’approssimarsi della fine dei cantieri in cui si stanno costruendo le grandi superfici di vendita commerciale nella zona di Pieve Acquedotto, e non sono mancati gli interventi politici. A esprimersi ora è anche il sindaco Gian Luca Zattini, sollecitato dai giornalisti a margine della conferenza stampa dedicata alla Giornata della ristorazione, organizzata da Fipe-Confcommercio.

E’ netto il sindaco, in risposta alle polemiche: “Lo scempio è stato fatto dalle amministrazioni che ci hanno preceduto, alcuni dei cui esponenti ora in modo vergognoso vengono a dire cosa si dovrebbe fare, mentre nel 2017 erano lì a votare a favore alla variante del commercio”. E continua Zattini: “Non posso oppormi a dei ‘via libera’ burocratici già concessi ai privati anni fa: impegnerei l’ente di cui sono amministratore pro-tempore in decine di cause legali, esponendolo a rischi di risarcimento dei danni”.

Sul centro storico, lo stesso Zattini, spiega “di non avere la bacchetta magica”, anche perché “l’origine di tutto è stata una politica residenziale sbagliata, che ha portato il centro a svuotarsi di residenti, un trend che ha bisogno di tempi lunghi di molti anni per essere invertito”. Zattini analizza: “Si dice che la gente non viene più in centro: non è vero, i giovani ci sono già tornati anche se non possono essere loro la fascia di clientela di un certo tipo di negozi del centro storico. La fascia di età dei quarantenni, invece, è piena di pacchi di Amazon davanti alla porta. Dobbiamo accettare che quello che è stato non tornerà più, ma è un dato di fatto che il centro storico senza rete commerciale diventa un dormitorio, dove c’è una vetrina accesa non ci sono fenomeni di degrado”.

Utilizzare le risorse che arriveranno dalle nuove urbanizzazioni in toto per lo sviluppo del centro storico, come ha proposto Forza Italia? “Stiamo facendo molti interventi, a breve partiremo col rifacimento di corso della Repubblica, quello che può fare il Comune è migliorare l’ambiente in cui operano i commercianti, ma poi c’è l’attività privata che deve avere le sue logiche e non sono d’accordo nell’elargire contributi, magari a nuove aperture mentre nel negozio a fianco c’è un’attività storica che sta resistendo coi denti stretti. Non lo trovo giusto: non è nel mio Dna l’ente pubblico considerato come la ‘mamma di tutti’”, conclude Zattini.