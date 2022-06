Parco fluviale, la valorizzazione dell'area Meandri al centro di un incontro

La valorizzazione dell'area Meandri del fiume Ronco al centro di un incontro programmato per giovedì alle 20,30 in via Cerchia 98 a Bussecchio. Ad organizzare l’incontro sono la Casa del Lavoratore di Bussecchio, l’associazione "I Meandri" di Selbagnone e il Circolo di Legambiente di Forlì-Cesena, in collaborazione con i Comitati di Quartiere e il Comitato No Megastore. La serata si aprirà con l’illustrazione della proposta di creare, intorno al sito di interesse comunitario dei Meandri del fiume Ronco, un "Paesaggio naturale e seminaturale protetto" con l’obiettivo di proteggere e valorizzare il corso del fiume da Meldola fino alla Via Emilia senza escludere la possibilità di congiungere anche la località di Fratta Terme.

"Il Paesaggio naturale e seminaturale protetto è una tipologia di area protetta prevista dalla stessa legge regionale numero 6 del 2005 che disciplina la conservazione della biodiversità in Emilia-Romagna", spiegano gli organizzatori dell'incontro. Sono previstigli interventi dei principali soggetti pubblici più direttamente interessati, a cominciare dai Comuni di Forlì, Forlimpopoli, Meldola e Bertinoro, oltre alla Provincia, alla Regione ed all'ente per i parchi e la biodiversità della Romagna. I promotori dell’incontro ritengono "oramai maturo il tempo di passare dalle parole ai fatti, dopo che sono trascorsi oltre 20 anni dalla sottoscrizione da parte dei quattro comuni di un protocollo di intesa per dare vita ad un area protetta, per dare finalmente una forma compiuta e organica ad un soggetto che, superando i confini dei singoli comuni, tuteli e valorizzi un piccolo gioiello di natura così vicino alle nostre città". A moderare l'incontro sarà Mattia Sansavini.