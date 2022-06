Tra un tuffo in piscina e un pic nic al barbecue: inaugura il parco di Fontanalda sulle sponde del Rabbi

C'è una piscina, con tanto di spogliatoi, ma anche un'area pic-nic. Domenica inaugura l’area turistica del Parco di Fontanalda, a Premilcuore. L’area è stata concessa nel 2021 dall’amministrazione comunale, tramite convenzione, alla Cooperativa Sociale onlus "Fare del Bene" di Galeata e comprende il parco fluviale adiacente le sponde del fiume Rabbi, un chiosco-bar in muratura, una piscina con spogliatoi e campo di beach volley, tre bracieri per la cottura degli alimenti, una zona campeggio per tende e piazzole attrezzate per i camper. Sono inoltre a disposizione dei turisti oltre 30 panche e tavoli per pic-nic.

Domenica sarà una giornata di festa. Il Parco sarà aperto dalle 9 alle 20, e per l'occasione ci sarà l'allestimento di una zona barbecue con carne, patate e piadina fritta, in collaborazione con la Pro loco di Premilcuore e la Macelleria Casamenti. Alle 15 si svolgerà la cerimonia del taglio del nastro e, a seguire, musica con dj Penzo. Il parco si trova in via Fiorentina, 2.