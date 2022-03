Parco Incontro, nuovo look per il bocciodromo comunale. Anche una rete anti-vandali

L'amministrazione comunale di Forlì ha ormai completato alcuni importanti lavori di ristrutturazione del bocciodromo comunale. L’impianto sportivo, all’interno del Parco Incontro di via Ribolle, presenterà presto a tutti gli appassionati un’immagine rinnovata: è stata, infatti, completamente sostituita tutta la teloneria laterale ed è stata ampliata la pavimentazione del bocciodromo, che è stato inoltre messo in sicurezza grazie ad una recinzione, a protezione dai frequenti atti vandalici perpetrati in questi anni. La prossima settimana tutto sarà pronto per riprendere l'attività agonistica. Per ricominciare insieme, in preparazione del prossimo avvio del campionato di società a squadre, sabato prossimo la Bocciofila Città di Forlì ha organizzato un incontro amichevole, tra la squadra biancorossa di seconda categoria e quella di terza categoria. Sarà un pomeriggio divertente, al quale tutti i soci, gli appassionati, i frequentatori e i forlivesi sono invitati.