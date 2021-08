Il parco di Pievequinta sarà intitilato al forlimpopolese Tobia Aldini

L'intitolazione intende rendere omaggio non solo allo studioso che per oltre trent'anni è stato protagonista della vita culturale di Forlimpopoli, ma anche al maestro che ha insegnato per 10 anni nelle scuole, per l'appunto, di Pievequinta, dal 1982 alla pensione

Martedì 10 agosto alle 18.30 verrà intitolato a Tobia Aldini il parco di Pievequinta che costeggia via Vernocchi. L'intitolazione, alla presenza delle autorità e con la partecipazione della banda di Carpinello, intende rendere omaggio non solo allo studioso che per oltre trent'anni è stato protagonista della vita culturale di Forlimpopoli, ma anche al maestro che ha insegnato per 10 anni nelle scuole, per l'appunto, di Pievequinta, dal 1982 alla pensione. L'evento è organizzato dall'associazione Amici della Pieve e da Alessandro Righi coordinatore del quartiere e dal Comitato di Quartiere Pievequinta, Caserma e Casemurate.