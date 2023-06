Parco Urbano, maxi donazione per la rinascita. "La strada è ancora lunga. Progettazione complicata"

Cinquecentomila euro per contribuire al ripristino del parco urbano. È questa la somma che è stata bonificata al Comune di Forlì come risultato della raccolta fondi avviata dal Corriere della Sera con La7 per le zone alluvionate. La campagna di solidarietà, denominata "Un aiuto subito - TgLa7 Corriere della Sera", è nata con l’idea di “adottare” un luogo particolarmente colpito dall’alluvione per contribuire alla sua rinascita.

“A Forlì abbiano individuato il parco urbano” – spiega il sindaco Gian Luca Zattini -. Quando ci hanno chiesto a quale progetto destinare le risorse raccolte con questa iniziativa abbiamo pensato subito al parco Franco Agosto, devastato dall’alluvione e ancora in ginocchio. Nonostante siano in corso già da qualche settimana importanti lavori di pulizia e ripristino dei vialetti, il fango che ricopre la zona del laghetto, i giardini e le aree gioco è ancora tantissimo e in questi giorni di caldo torrido si è ulteriormente indurito".

"La strada da fare per tornare a godere del parco nel suo splendore è, dunque, ancora lunga - prosegue il primo cittadino -. Si stimano danni per centinaia di migliaia di euro e una progettazione complicata. Ecco perché la donazione di La7 è così importante. Ci aiuterà ad accelerare il processo di ricostruzione del più grande polmone verde della città, per renderlo ancora più bello e rigoglioso. Ci tengo a ringraziare tutti coloro che hanno donato pesando alle nostre comunità ferite dall’alluvione. L’emergenza non è finita, così come la solidarietà verso la Romagna.”