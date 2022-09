Parents For Future invita anche i Quartieri al prossimo incontro sulle comunità solari

Nuovo appuntamento con gli aperitivi solari di Parents For Future. Domenica alle 18 si svolgerà il secondo appuntamento incentrato sulle comunità solari. L’incontro dal titolo “cambiamo il sistema non il clima, con l’energia pulita facciamo comunità”, si inserisce all’interno del festival per lo sviluppo sostenibile organizzato da Spazio 2030 all’ex edificio della Atr. Anche questa volta il co-protagonista sarà il centro per le comunità solari di Medicina (Bologna), rappresentato dal prof. Leonardo Setti.

All’interno dell’evento gli adulti appartenenti al movimento di Greta Thunberg illustreranno "quanto sia urgente muoversi nella lotta contro l’emergenza climatica, e gli strumenti che ognuno di noi ha per contrastarla". "Ognuno di noi può fare la differenza, individualmente ma ancora di più collettivamente”. È proprio qui che si vanno a toccare due obiettivi fondamentali dell’Agenda 2030: quello sull’energia pulita e accessibile e quello relativo alle città e comunità sostenibili", viene ricordato. Dopo la breve introduzione da parte di Parents For Future Forlì, gran parte dell’incontro sarà moderato dal professor Leonardo Setti per approfondire il tema delle comunità solari.

A questo secondo appuntamento solare sono stati invitati a partecipare espressamente anche i coordinatori dei quartieri di Forlì, definiti dagli organizzatori “possibili collaboratori preziosi”. Infatti, "l’obiettivo degli adulti per il clima è quello di riuscire presto a costruire una comunità solare proprio sul territorio di Forlì. Per informare e coinvolgere i nostri concittadini in questo progetto, riteniamo fondamentale l’appoggio dei quartieri", concludono.