Parte con la Festa dell'albero la campagna "Mettiamo radici per il futuro"

La città di Forlimpopoli aderisce al progetto regionale #MettiamoRadiciPerilFuturo e lo fa dedicandogli due iniziative che si svolgono a partire dal 21 novembre in occasione della giornata della Festa dell’Albero. Nella settimana tra il 21 e il 28 novembre al Parco Urbano “L. Lama” di via Sandro Pertini, il Comune organizza “Il bosco dei bimbi nati”.

Sin dal 1992 il Comune di Forlimpopoli ha istituito la Festa dell'albero durante la quale, solitamente nel mese di febbraio, viene piantato un albero per ogni bambino nato nel Comune; questa semplice azione ha fatto crescere in centro urbano un vero e proprio bosco con più di 3000 alberi. La principale area dedicata allo sviluppo di questo bosco è il parco urbano “Luciano Lama” che in precedenza era un fondo agricolo. Ogni anno con l'aiuto e la collaborazione delle associazioni di volontariato ambientaliste vengono messe a dimora nuove alberature provenienti dai vivai forestali; ciascuna delle piantine è dotata di un palo tutore con targhetta che indica nome e data di nascita del bambino e viene affidata ai genitori durante la festa pubblica.

L'ubicazione del bosco in pieno centro urbano facilita la visita e la cura dei giovani alberi da parte delle famiglie che vedono negli anni crescere i propri figli assieme al relativo albero.Nella settimana tra il 21/11/2020 e il 28/11/2020, con lo scopo di dare risalto a tale progetto, si chiederà ai cittadini di scattare fotografie insieme al proprio albero dedicato. Essendo giunti alla 28^ edizione della festa dell'albero, oramai esistono alberi di quasi 30 anni dedicati a uomini e donne forlimpopolesi diventati adulti e in alcuni casi genitori di bimbi che a loro volta hanno anch'essi un alberello dedicato. Le foto di bambini ed adulti con il proprio albero vanno mandate al seguente indirizzo mail: ambiente@comune.forlimpopoli.fc.it. La spedizione delle foto implicherà il consenso alla loro pubblicazione ed utilizzo da parte del Comune di Forlimpopoli e della Regione Emilia Romagna, anche via social, limitatamente a questa manifestazione.

Per la giornata di sabato 21 novembre è inoltre programmata, partire dalle 10 del mattino all’Ex Acquedotto Spinadello (via Ausa Nuova 741) e online, l'iniziativa: “Un fiume di alberi”. Il Comune di Forlimpopoli e i promotori del progetto “Spinadello-Centro visite partecipato” organizzano la piantumazione di alcuni alberi e arbusti. Grazie a questa iniziativa, nelle prossime settimane saranno messe a dimora nella zona limitrofa al vecchio Acquedotto Spinadello oltre 100 piante che andranno a contribuire alla ricchezza biologica dell’area fluviale dei meandri del fiume Ronco e della cittadina artusiana.

Nel rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti, la mattinata si svolgerà alla presenza di alcuni rappresentanti dell’Amministrazione e delle associazioni coinvolte, mentre le scuole del territorio potranno partecipare grazie ad un collegamento virtuale in diretta dall’acquedotto.