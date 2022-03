Parte dall'Ex Collegio Aeronautico il percorso celebrativo del centenario dell'Aeronautica Militare

Si è svolto mercoledì mattina nell’aula magna dell’Ex Collegio Aeronautico di Forlì, un convegno con il tema “La Regia Aeronautica: l’era dei primati e le operazioni aeree” organizzato dall’Associazione Arma Aeronautica – Aviatori d’Italia e il contributo del Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli. La sede della conferenza è stata scelta per dare un respiro evocativo e storico coerente con gli argomenti presentati. Infatti dal 1937 al 1941 l’edificio è stato sede del Collegio Aeronautico e, successivamente, dell’Accademia Aeronautica che ha visto la presenza del primo Corso Zodiaco e del Corso Aquila II nel 1943.

Il convegno, parte di un più ampio progetto denominato “100 anni di impegno dell’Aeronautica al servizio dell’Italia” strutturato in 14 conferenze in varie città d’Italia ed organizzato dall’Associazione Arma Aeronautica – Aviatori d’Italia, è inserito nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della costituzione della Forza Armata. Alla presenza delle massime autorità cittadine, il Generale Ispettore Capo Nazzareno Cardinali ha dato inizio al convegno moderato dalla professoressa Francesca De Crescenzio dell’Università di Bologna. La conferenza è stata divisa in due momenti: uno afferente alla storia dell’Aeronautica, dalle radici alle più moderne sfide in tema di tecnologie e sperimentazione e conclusasi con l’intervento “Il soccorso aereo parte dalla Romagna” del colonnello Giacomo Zanetti, comandante del 15esimo Stormo.

La seconda sessione è stata dedicata al connubio tra la realtà industriale e l’Aeronautica Militare con l’intervento di Gaetano Bergami, presidente del Distretto aerospaziale dell’Emilia Romagna e a cui è seguito l’intervento dell’ingegner Paolo Bellomi, direttore tecnico di Avio con “Programmi e Supply Chain” e dei rappresentanti del Segretariato Generale della Difesa e dello Stato Maggiore Aeronautica, su “Il procurement aerospaziale” e l’illustrazione de “Il portale interattivo del Distretto Virtuale” da parte di Giacomo P. Sciortino, dell’Agenzia Spaziale Italiana.

Il Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli, oltre a fornire il supporto tecnico - logistico agli organizzatori e ai relatori, ha partecipato con l’allestimento di due stand informativi e promozionali, uno ai piedi della statua dedicata ad Icaro con cimeli storici e la riproduzione di video promozionali dell’Arma Azzurra che hanno attratto la curiosità dei giovani studenti forlivesi e uno nell’incantevole sala delle carte geografiche adiacente ai meravigliosi Mosaici del Volo tramite i quali è descritta tutta la storia del volo e delle storiche ed epiche imprese degli aviatori italiani. Il successo della conferenza rafforza il profondo legame che lega il territorio forlivese all’Aeronautica Militare fin dalla sua fondazione e apre un affascinante percorso di celebrazioni del centenario dell’Aeronautica che, fino al 28 marzo 2023, coinvolgeranno attivamente anche il 2° Gruppo.