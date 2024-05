Parte la cabina di regia sul Pnrr della Prefettura: collegamento in diretta con la premier Meloni

Si è insediata in Prefettura la “cabina di coordinamento” prevista dalla legge per il monitoraggio sull’andamento degli interventi finanziati in provincia con fondi del Pnrr e per il raccordo tra gli enti territoriali e gli organismi centrali di governo del sistema Pnrr.

Alla riunione, coordinata dal Prefetto Rinaldo Argentieri, hanno partecipato il delegato del Presidente della Regione Marco Scafetta, il presidente della Provincia e Sindaco di Cesena Enzo Lattuca, l’assessore con delega al Pnrr del Comune di Forlì Marco Catalano e i sindaci di Cesenatico Matteo Gozzoli, di Santa Sofia Daniele Valbonesi e di Savignano sul Rubicone Filippo Giovannini.

L’organismo di coordinamento si è collegato in videoconferenza, insieme agli omologhi organismi delle altre Prefetture, con la Prefettura di Roma, per ascoltare, direttamente dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dai Ministri dell’Interno Matteo Piantedosi e degli Affari Europei e Pnrr Raffaele Fitto, le linee di indirizzo e le finalità delle azioni da svolgere per la più tempestiva ed efficace realizzazione degli interventi progettati o in cantiere sul territorio. Al termine del collegamento i partecipanti in Prefettura a Forlì hanno svolto una prima disamina di taluni aspetti da mettere fin d’ora in agenda per le prossime riunioni dell’organismo.