Parte per gli addetti dell’artigianato la campagna di vaccinazioni nei luoghi di lavoro

Parte anche per gli addetti dell’artigianato la campagna di vaccinazioni nei luoghi di lavoro promossa dalle organizzazioni imprenditoriali, tra cui CNA, e dai sindacati dei lavoratori, in applicazione del Protocollo nazionale sottoscritto lo scorso 6 aprile da Governo e Parti sociali per adottare misure di contenimento alla diffusione del Covid-19 attraverso la vaccinazione in azienda.

Le Parti sociali hanno affidato a San.Arti – il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dell’artigianato da loro promosso – la gestione del piano vaccinale Covid-19 per accelerare la vaccinazione degli iscritti e contribuire così alla realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale a supporto e in sinergia con le istituzioni e gli altri attori coinvolti.

Il piano vaccinale Covid-19, realizzato in collaborazione con UniSalute, consente agli addetti delle imprese artigiane iscritti a San.Arti di ricevere la somministrazione del vaccino Covid-19 nei 200 punti convenzionati, in connessione con il Servizio sanitario nazionale, senza dover sostenere alcun costo.

Sul territorio di nostro interesse si segnalano 2 punti vaccinali: Fisiomedic, in Via Emilia Levante 12-14 a Cesena e Bianalisi, in Via Pascoli 65 a Sant'Arcangelo di Romagna.

Per informazioni e adesioni è possibile consultare il sito www.sanarti.it o contattare lo sportello San.Arti istituito presso la CNA regionale alla mail sportello.sanarti@cnaemiliaromagna.it e ai numeri 051 2133143 e 051 2133113.

L’avvio del piano testimonia l’impegno concreto di CNA e delle altre Parti sociali dell’artigianato per consentire a tutti gli addetti, che operano anche nelle imprese di più piccola dimensione, di poter riprendere l’attività in sicurezza, grazie all'intervento degli strumenti bilaterali che anche in questo momento dimostrano di saper costruire soluzioni tempestive ed efficaci a vantaggio dei lavoratori