"Partecipazione e rispetto": nasce una nuova associazione al servizio della comunità

In occasione della premiazione del concorso fotografico indetto dal Comitato di Quartiere 4, si è presentata l’associazione Pa.Ri. (Partecipazione e Rispetto). Un connubio perfetto tra voglia di “fare, aiutare e socializzare”, così può riassumersi l’essenza di Pa.Ri a detta del presidente Riccardo Paganini e della vice presidente Claudia Rengucci. Il direttivo dell’associazione, composto da Riccardo Paganini, Claudia Rengucci e Enrico Montaguti, si è conosciuto proprio all’interno del Comitato di Quartiere 4, rappresentativo dei Quartieri di Pieveacquedotto, Poggio, Malmissole, San Giorgio, Durazzanino e dalla condivisione di idee, obiettivi e valori, è nata l’idea di far nascere l’organizzazione di volontariato. Pa.Ri. è composta da cittadini appassionati che credono nel potere della collaborazione per migliorare la qualità della vita nella nostra città.

"Siamo un gruppo di volontari motivati e desiderosi di mettere le nostre energie e le nostre competenze al servizio della comunità. Il nostro obiettivo principale è promuovere la partecipazione attiva dei cittadini e il rispetto reciproco - afferma Paganini -. Vogliamo creare un ambiente in cui ognuno si senta coinvolto e valorizzato, contribuendo al benessere collettivo. Organizzeremo eventi, iniziative e progetti che mirano a rafforzare il tessuto sociale e a costruire legami più solidi tra i membri della comunità”.

Gli fa eco Rengucci: “Siamo alla ricerca di persone motivate e desiderose di fare la differenza. Se condividete la nostra visione e volete contribuire al bene comune, fate squadra con noi. Le adesioni sono aperte a tutti i cittadini interessati a partecipare attivamente alla vita della comunità. Siamo infatti convinti che ognuno abbia qualcosa di prezioso da offrire”.

L’associazione, ci tengono a precisare tutti i componenti, "non avrà alcuna connotazione o simpatia politica: tutti saranno ben accetti e nell’organizzazione degli eventi o nella devoluzione delle somme ricavate, non ci saranno condizionamenti di sorta". Per conoscere meglio l’associazione, verranno pianificati una serie di eventi aperti a tutti e totalmente gratuiti. Saranno occasioni informali per incontrarci, condividere idee e pianificare insieme le prossime iniziative.

Per rimanere aggiornati, sarà possibile seguire Pa.Ri. sui canali social (Facebook e Instagram). Per avere maggiori informazioni sull’organizzazione di volontariato, consultare l’atto costitutivo e lo statuto, nonché per fare domanda di adesione, è possibile scrivere una mail a partecipazioneerispetto@gmail.com o chiamare il numero 351.8726086 (Riccardo). L’organizzazione di volontariato si è presentata alla cittadinanza in occasione della premiazione del Concorso Fotografico organizzato dal Comitato di Quartiere 4, avente come titolo: "La Nostra Terra: uno sguardo al bello della natura".