"Particolari", oltre 800 persone alla scoperta dei volti che danno vita all'area di Porta San Pietro

Sabato si è svolta la quarta edizione di “Particolari. Straordinari incontri di vite quotidiane", arricchita domenica un'attività per bambini."Hanno aderito 35 realtà aprendo case e laboratori in cui sono state proposte attività ed è stato offerto qualcosa di “speciale” - spiegano gli organizzatori -. Sono state distribuite dai locali aderenti e dall'info point circa 800 mappe del percorso. Per tutta la giornata gruppi di persone, famiglie o singoli curiosi hanno percorso le vie di Porta San Pietro scoprendo, a volte, angoli che non avevano mai notato ed incontrando abitanti ed artigiani".

L'evento è stato particolarmente apprezzato dai partecipanti. C'è chi è rimasto colpito dal "sapore dell'accoglienza attraverso la quale nessuno va a casa con il cuore o le mani vuote”, mentre chi ha definito "Particolari" "un'educazione all'affettività e alla cittadinanza attiva, inclusione e tanto altro di buono che ognuno di noi vorrà vederci". "Persone meravigliose ci hanno accolto in casa propria, nei loro negozi e laboratori, coccole e vizi, calore sorrisi e racconti - un altro commento Grazie a chi non molla e a chi la rende bella".

Dagli organizzatori un ringraziamento "a tutti coloro che hanno scelto di usare un po’ di tempo per fare queste scoperte e promettere loro che anche per il 2024 saremo qui per accoglierci, scoprirci e farci ogni anno un po’ più vicini, un po’ più curiosi, un po’ più solidali". Nel frattempo si sta preparando un appuntamento natalizio dedicato a tutti gli amanti dei burattini. Sabato 16 dicembre alle 15,30 in Corso Mazzini 79, si svolgerà "Particolarmente Natale", con lo spettacolo "Carletto e l’uovo d’oro".