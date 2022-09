Partita la programmazione della Marcia della Pace 2022 della Romagna

Il 9 settembre 2022, si è svolta l'ennesima riunione organizzativa da quando è partita a febbraio 2022 la programmazione della Marcia della Pace della Romagna da Forlì e Cesena per poi a piedi da Forlimpopoli raggiungere Bertinoro (città della Pace e dell'Ospitalità). Il Comune di Forlì, di Forlimpopoli, di Bertinoro e di Cesena insieme al Centro Pace di Forlì e di Cesena e al Centro don Tonino Bello di Faenza sono positivamente impegnati a realizzare questa settima edizione della Marcia che giugne a 10 anni dalla sua prima edizione nel 2012. La Marcia è intitolata, come allora, ad Annalena Tonelli e a padre Ernesto Balducci, ed è dedicata a Katia Zattoni, venuta a mancare nel 2013, che in qualità di Assessore alla Pace di Forlì la introdusse nel nostro territorio.

La Marcia si svolgerà domenica 9 ottobre 2022 in qualsiasi condizioni metereologiche e coinvolge Enti Loca li, associazioni e realtà del territorio della Romagna per una presenza di persone che di solito si aggirano su alcune migliaia. La partenza sarà da piazza Saffi a Forlì, dall'ippodromo a Cesena in bicicletta, per poi con fluire a Forlimpopoli in via Sandro Pertini (vicino alla casetta dell'acqua) e da qui a piedi fino ai giardini della Rocca di Bertinoro, dove un trio musicale allieterà i marciatori e vi saranno gli interventi dal palco degli orga nizzatori e dell'ex Sindaco di Forlì, Roberto Balzani, per un breve ricordo della figura di Katia Zattoni.

I marciatori quest'anno hanno quattro obiettivi concreti: sostenere la proposta di legge che istituisce in Ita lia un Dipartimento per la Difesa Civile Non Armata e Nonviolenta; a livello europeo istituire i Corpi Civili di Pace Europei (una proposta già presente nel Parlamento europeo sin dal 1995 e confermata anche da studi di fattibilità); chiedere al governo italiano che firmi e promuova il Trattato di proibizione delle armi nucleari dell'ONU, entrato in vigore il 22 gennaio 2021;per rispondere all'aggressione russa dell'Ucraina organizzare e predisporre una Carovana della Pace con destinazione le aree di conflitto dell'Ucraina.

Inoltre il 14 ottobre e il 28 ottobre 2022, nella sede del Centro Pace di Forlì si terranno due conferenze per ri cordare la figura di Annalena Tonelli (insieme all'Associazione Darsi Pace e al Comitato per la lotta contro la fame nel mondo) e il 28 ottobre la figura di padre Balducci (insieme al Centro Pace di Cesena). Per tutte queste ragioni, per la storia della Marcia e per il coinvolgimento delle Amministrazioni Locali e del le realtà associative del territorio invitiamo tutti i cittadini romagnoli (e non solo) ad unirsi a noi in questo evento che ci deve ricordare che la pace si costruisce ogni giorno e lo si fa con investimenti e atti concreti che preparino uomini e donne ad affrontare i conflitti riducendo ai minimi termini l'uso della violeenza e delle armi.