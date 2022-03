Partono già gli incendi boschivi: mille metri quadri di boscaglia in fiamme sull'Appennino

Con l'insolita siccità per questo periodo iniziano anche gli incendi boschivi. Alle 15 di venerdì i vigili del fuoco sono dovuti intervenire in località Tre Fonti, nel comune di Santa Sofia. I pompieri sono giunti con tre squadre da Forlì e dai distaccamenti di Bagno di Romagna, er di Civitella che hanno raggiunto il luogo dell'incendio con un fuoristrada poiché la zona era impervia. Sono state necessarie tre ore di operazioni per arginare e bonificare l'area interessata dal fuoco di 1160 metri quadri. Sul posto anche I Carabinieri Forestali di Predappio.

Il Comando Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena, ricorda inoltre che da sabato, in tutta la regione Emilia-Romagna, entrerà in vigore lo stato di grave pericolosità per il rischio di incendi boschivi, valido fino al 3 aprile compreso. In questo periodo vige il divieto di qualsiasi abbruciamento e fuoco anche controllato e di qualsiasi azione che possa determinare inneschi di incendi boschivi. I Vigili del Fuoco raccomandano la massima attenzione.