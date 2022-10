Partono gli incontri informativi all'ospedale di Forlì sul Punto nascita e sul servizio di partoanalgesia

Partono gli incontri informativi in ospedale, organizzati dall’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia di Forlì, diretta dal dottor Luca Savelli, sul Punto nascita e sul servizio di partoanalgesia. Le iniziative, aperte alle partorienti e ai loro famigliari, ad accesso libero e gratuito, si terranno, dalle 14.30 alle 16, presso la Sala Pieratelli (Padiglione Morgagni) dell’ Ospedale Morgagni - Pierantoni Forlì, nelle giornate di martedì 11 ottobre, giovedì 17 novembre e giovedì 15 dicembre. Saranno presenti agli incontri, e disponibili a rispondere a tutte le domande dei partecipanti, un ginecologo, un’ ostetrica e un anestesista.

Gli incontri informativi hanno innanzitutto lo scopo di presentare alle mamme in attesa il Punto Nascita di Forlì, l’équipe di operatori ed i servizi inerenti il percorso nascita; descrivere il percorso della gravidanza a termine, in continuità con quello offerto dal Servizio Salute-Donna del Consultorio di Forlì ed i servizi a disposizione delle donne e delle coppie, come la donazione del sangue cordonale, la stesura del piano del parto, il supporto all'allattamento e, infine, di offrire informazioni sulle tecniche non farmacologiche di contenimento del dolore disponibili, presentare il servizio di partoanalgesia, descrivere la tecnica e risultati attesi, favorire il confronto con le coppie e rispondere a dubbi e perplessità.