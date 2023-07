Partono i casting per un nuovo film, si cercano tanti personaggi: "Vogliamo favorire talenti locali"

Dopo le scene girate da Fabio De Luigi, la Romagna farà da scenografia a un altro film che sarà traspodizione del libro "La donna che visse solo un giorno" scritto da Ettore Comi, in questo caso anche regista. A scendere in campo con le prime operazioni di casting sono le case produttrici del film, tra cui OndaFilm di Lodovico Lombardi forlimpopolese, e produttore di varie opere, da "Don Pippo" a "Tre ragazzi".

La casa di produzione, infatti, ha annunciato una nuova casting call per una produzione cinematografica entusiasmante firmata da 4 produzioni Hecktor studio production, La famiglia Film, OndaFilm e Movi production.

"Stiamo cercando talenti per interpretare ruoli chiave in un film emozionante che promette di catturare l'immaginazione del pubblico - scrive l'avviso - Per partecipare alla selezione, ti invitiamo a inviare la tua candidatura all'indirizzo email casting@ondafilm.com. Assicurati di allegare il tuo curriculum vitae dettagliato e due foto rappresentative: un piano americano e una foto di profilo. Siamo alla ricerca dei seguenti personaggi: Arianna, un personaggio femminile con un'età scenica compresa tra i 30 e i 40 anni. Cerchiamo un'attrice che possa trasmettere eleganza, raffinatezza con un viso gentile e al contempo misterioso. Jacopo: Personaggio maschile con un'età scenica compresa tra i 30 e i 40 anni. Cerchiamo un attore dallo sguardo incisivo ma delicato, con un’indole da sognatore dai tratti fisici nordici. Carlo, un personaggio maschile con un'età scenica compresa tra i 30 e i 40 anni. Siamo alla ricerca di un attore sorridente, spiritoso e rassicurante, dal fisico atletico. Ostetrica, un personaggio femminile con un'età scenica compresa tra i 60 e i 65 anni. Cerchiamo un'attrice che sappia rappresentare una figura repressa e squilibrata nel contesto del film, dal corpo asciutto. L'audizione - si legge ancora nell'avviso - avrà luogo a Rimini giovedì 13 luglio, ulteriori dati saranno comunicati in seguito alla conferma dell'appuntamento. Inoltre, ti invitiamo a specificare nel tuo curriculum vitae se risiedi in Emilia Romagna. Favoriamo talenti locali in quanto il film verrà girato interamente in Emilia Romagna. Ti ricordiamo che questa è solo la prima tranche di casting call, ne sono previste altre. Invia la tua candidatura all'indirizzo casting@ondafilm.com, allegando il tuo curriculum vitae e le due foto richieste. Siamo entusiasti di scoprire i talenti nascosti che si celano tra di voi".