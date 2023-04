Pasqua, oltre 60 giovani si ritrovano per recitare le lodi mattutine

Nelle primissime ore dell'alba si sono riuniti più di 60 giovani di Azione Cattolica per recitare le lodi mattutine in tempo quaresimale. Appuntamento che è diventata tradizione negli anni - siamo all'8° edizione - in cui i giovani, ogni anno sempre di più e non solo appartenenti all'Azione Cattolica, si ritrovano all'esterno della Chiesa di Collina, frazione del comune di Forlì che sorge sulle prime alture appenniniche forlivesi, attorno ad un fuoco per riunirsi in preghiera il giorno prima della Santa Pasqua, recitare le lodi mentre il sole sorge e poi terminare il momento insieme con una ricca colazione condivisa.