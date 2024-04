"Pasqua per la Ripartenza" con Omar Pedrini a Tredozio. E gran finale con Romagna Mia

Tredozio ha ospitato il concerto speciale "Pasqua per la Ripartenza" a cura del Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza, che ha tenuto i riflettori accesi su Tredozio alla presenza del cantante Omar Pedrini, dei cantautori Peppe Voltarelli, Edoardo De Angelis e Enrico Capuano e Scarlet De Angelis, del maestro Massimo Mercelli, della band dei Fratelli & Margherita e di Bengi dei Ridillo e dagli idoli dei giovanissimi Martelli e Fra Sorrentino. Una giornata straordinaria scandita dal ritmo del rock e dal canto di circa un migliaio di persone presenti all’evento dalle 18 fino alle 20 e 30 e con tantissimi selfie chiesti soprattutto a Omar Pedrini e la richiesta di bis a Martelli, Fra Sorrentino e Fratelli & Margherita e una "Romagna Mia" cantata tutti insieme anche con Voltarelli e Capuano e la sindaca Simona Vietina. Grande soddisfazione per l’organizzatore e direttore artistico del concerto e conduttore della giornata Giordano Sangiorgi patron del Mei che e’ stato ringraziato piu volte dalla sindaca di Tredozio che, dopo questo evento di successo, ha confermato la collaborazione col Mei per altri grandi eventi musicali a Tredozio in futuro. "Certamente questa della Pasqua per la Ripartenza e’ solo la prima edizione - afferma Sangiorgi -. Insomma, un Mei di Faenza Speciale per la Solidarietà tra la Romagna e la Toscana che conferma la sua grande forza di punto di riferimento nazionale tra la musica di qualità e il sostegno ai territori".