Passaggio di consegne al Lions Club Forlì 'Giovanni de’ Medici': Elisa Petroni subentra a Claudio Cortesi

Lo scorso venerdì 24 giugno al ristorante “La Taverna” di Oriolo dei Fichi (Ravenna) si è tenuto il tradizionale passaggio di consegne del Lions Club Forlì Giovanni de’ Medici per l’entrata in carica, dal 1° luglio, del Presidente e del Consiglio per l’anno lionistico 2022- 2023, dopo le elezioni del 25 marzo. Alla guida del Club è stata chiamata Elisa Petroni, che subentra a Claudio Cortesi.

Nel suo saluto di commiato, il Past presidente Cortesi ha tracciato il resoconto delle attività svolte dal Club nel corso del suo anno di presidenza. La serata, nel corso della quale si è celebrato l’ingresso di un nuovo socio, è proseguita con l’investitura ufficiale del neo Presidente Elisa Petroni, che ha proceduto, a sua volta, a quella degli officers del Consiglio Direttivo che l’accompagnerà nel suo impegno.

Nel suo discorso iniziale Petroni ha posto prima di tutto l’accento sull’emozione provata nell’ accingersi a servire il Club, in qualità di presidente: “Sì “servire perché in un club di servizio quale noi siamo, chi si assume delle responsabilità, ha il dovere di mettersi al servizio degli altri e dei progetti che costruiremo insieme, in maniera ancora più decisa e coinvolgente. Essere Lions significa credere di poter esprimere una maturità nel volontariato, che mette insieme l’entusiasmo del fare, con le nostre competenze anche professionali, che in molti casi possono essere un valore aggiunto importante per sviluppare e portare a compimento un progetto solidale” .

Questo il nuovo organigramma del Club per l’anno lionistico 2022 - 23

Presidente Elisa Petroni

Past Presidente LCIF Claudio Cortesi

Vice “ GLT Luciana Prati

2° Vice Presidente Maurizio Berlati

Segretario Filippo Casadei

Tesoriere Aride Missiroli

Cerimoniere Maurizio Casadei

Censore Paolo Poponessi

Comitato Soci GMT Maurizio Zaccarelli

Service GST Enzo Cortesi

Comunicazione Marina Monti Farolfi