Passaggio di consegne al Rotary Club Forlì Tre Valli: Alessandro Bassini è il nuovo presidente

Passaggio di consegne al Rotary Club Forlì Tre Valli, Distretto 2072, con Daniele Carloni a cedere la presidenza ad Alessandro Bassini. La cerimonia si è svolta mercoledì a Predappio nella Valle del Rabbi, una delle tre in cui opera il club unitamente a quelle del Montone e del Bidente. "La filosofia del Rotary di cambiare presidente ogni anno è sicuramente vincente in quanto la figura è solo di coordinamento, il club è di tutti e lo stesso presidente è di tutti", come rimarcato durante il discorso iniziale di Alessandro Bassini che ha presentato gli obiettivi della futura annata, soffermandosi "sulla crescita del club stesso, naturalmente non solo dal punto di vista numerico, ma soprattutto in termini di idee, competenze e risorse".

"Ogni socio porta con sé un bagaglio unico di esperienze e prospettive che arricchiscono il sistema e la nostra capacità di fare la differenza - ha aggiunto -. L’inclusione è un concetto che vede il Rotary come una famiglia globale, e in quanto tale, deve riflettere la diversità del mondo che lo circonda. Abbiamo il dovere di promuovere un ambiente accogliente e rispettoso dove ogni socio si senta ascoltato e valorizzato dobbiamo continuare ad essere all’altezza di queste aspettative e per farlo, c’è bisogno di essere un gruppo coeso, forte di una storia e orgoglioso di un’appartenenza. Il 2024 è anche l’anno del ventennale del club e per questo devo ringraziare il past President, Daniele Carloni, per ciò che ha realizzato in maniera egregia poco più di un mese fa a Bertinoro per questo importante traguardo".

"Auguro buon lavoro al direttivo che mi accompagnerà nei prossimi mesi - ha concluso il presidente - con il quale abbiamo già iniziato a pianificare le tante attività tra cui un’importante partnership con il coro dell’Antoniano di Bologna prevista per il mese di ottobre". Ecco l’organigramma dell’annata rotariana in partenza: Alessandro Bassini (presidente), Lorella Mignogna (vice presidente), Claudio Canali (segretario), Roberto Antonelli (prefetto), Giovanni Biordi (tesoriere), Mario Mancosu (istruttore). Consiglieri: Roberto Scotto Di Clemente, Gualtiero Tumidei, Cristina Bacchi, Daniele Versari. Nel corso della serata a Predappio sono stati premiati anche i soci che si sono distinti in maniera particolare per l’opera svolta durante l’anno rotariano appena terminato. Il “Paul Harris” è stato assegnato a Cristina Bacchi, Loretta Carbonetti, Franca Foschi, Leardo Ravaioli, Stefano Biserni e Marco Susanna.