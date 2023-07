Passaggio di consegne al Rotary Club Forlì Tre Valli: il nuovo presidente è Daniele Carloni

Passaggio di consegne al Rotary Club Forlì Tre Valli, con Giorgio Amedei che cede la presidenza a Daniele Carloni. La cerimonia si è svolta giovedì nella meravigliosa cornice del Borgo Condè a Fiumana di Predappio nella Valle del Rabbi, una delle tre in cui opera il club unitamente a quelle del Montone e del Bidente. Molto emozionante ritrovarsi in questo luogo unico nel suo genere sulle meravigliose colline del forlivese. La filosofia del Rotary di cambiare presidente ogni anno è sicuramente vincente in quanto la figura è solo di coordinamento, il Club è di tutti e lo stesso persidente è di tutti come rimarcato durante il discorso iniziale di Carloni che ha presentato obiettivi, progetti e service della futura annata.

"I soci sono le eccellenze “nobili” del territorio - ha affermato Carloni - sono il bene che si unisce e trasforma le parole in fatti e gesti concreti per le persone meno fortunate, volti ad un futuro migliore nelle nostre tre valli. Per questo molti dei service saranno dedicati al mondo scolastico e quello del lavoro, il vero motore del domani, che ormai da oltre 15 anni mi vede impegnato in prima linea con numerosissimi progetti educativi attuati anche a livello nazionale. Oggi, superata la pandemia ed in piena guerra nel cuore dell’Europa, ci troviamo di fronte ad un’altra catastrofe che ci ha recentemente colpito come quella dell’alluvione e delle frane che hanno reso il territorio più vulnerabile".

"Sarà un impegno complesso, sarà la sfida delle sfide, ma noi ci saremo perché il motto “ten bota” non sia solo un ideale – ha proseguito il nuovo èresidente - vi chiedo di essere uniti, partecipi e coinvolti, perché questo è il “nostro” Rotary, è il sodalizio che ci lega da tanto tempo e che da altrettanto tempo ci porta ad essere partner privilegiato delle istituzioni che vedono in noi un interlocutore credibile e affidabile. Dobbiamo continuare ad essere all’altezza di queste aspettative e, per farlo, c’è bisogno di essere un gruppo coeso, forte di una storia e orgoglioso di un’appartenenza". Auguro buon lavoro al direttivo che mi accompagnerà nei prossimi mesi – conclude Carloni - con il quale abbiamo già iniziato a pianificare le tante attività del nostro Club tra cui un’importante partnership con la Fondazione Piera Levi Montalcini, nipote del premio Nobel, Rita.

Questo l’organigramma: vice presidente Roberto Scotto (notaio a Cesena): segretario Marco Tartagni (docente universitario a Cesena); tesoriere Giovanni Biordi (commercialista a Forlì); presidente Claudio Tombaccini (avvocato a Forlì); istruttore Mario Mancosu (imprenditore settore informatico nella Valle del Bidente); presidente incoming Alessandro Bassini (imprenditore della Valle del Rabbi); consiglieri Mirco Antaridi (Imprenditore produzione di energia solare), Alessandro Russo (avvocato commerciale internazionale), Leardo Ravaioli (socio fondatore – imprenditore illuminazione pubblica e privata) e Marco Susanna (insegnante nella Valle del Montone). Nel corso della serata sono stati premiati anche tre soci che si sono distinti in maniera particolare per l’opera svolta durante l’anno rotariano appena terminato. Il “Paul Harris” è stato assegnato a: Domenico Zanchini, Cristina Bacchi e Loretta Carbonetti, mentre per le “Vie d’azione” sono stati nominati: Stefano Biserni, Marco Susanna e Alberto Lattuneddu.

Presenti infine anche numerosi soci e consorti, che hanno ascoltato con interesse la relazione del Presidente uscente Amedei sulle diverse attività benefiche ed educative svolte dal club nell’ultimo anno e sulle recenti iniziative pubbliche, che hanno visto la presenza nelle tre valli di numerosi, importanti, esponenti del mondo della cultura, dell’economia e della scienza nazionale e internazionale.