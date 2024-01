Passaggio di consegne alla presidenza del Soroptimist Club

Si è tenuta il 23 gennaio, presso il Grand Hotel di Castrocaro, la cerimonia di inizio anno del Soroptimist International Club Forlì, con il “cambio del collare” cioè il passaggio di presidenza tra la past president Yvonne Grimaldi, docente universitaria, e Mariarita Zanca, già dirigente amministrativa, che condurrà il club per il biennio 2024-2025, presente la past Presidente Nazionale Wilma Malucelli. Nel corso della serata è stato ricordato il 40° di fondazione del club, trascorso nello scorso settembre ma rimasto in sordina per la realizzazione di importati progetti - portati avanti in collaborazione col club di Ravenna - di sostegno a donne imprenditrici delle due provincie colpite dall’alluvione dello scorso maggio. Sono state quindi rievocate le socie fondatrici, donne dinamiche che hanno scelto e manifestato il loro impegno, ciascuna nella propria attività professionale, per promuovere il valore dei diritti umani e sostenere le donne nel loro avanzamento professionale e culturale.

Nella serata, e dopo la cerimonia di accensione delle candele, la presidente Mariarita Zanca ha messo l’accento sull’entusiasmo per le direttive presentate a Roma durante l’incontro nazionale con le presidenti dei 163 club italiani, e ha richiamato tutte le socie a un forte senso di “Squadra”, quel valore di appartenenza che è fondamentale per la realizzazione dei tanti progetti sociali che saranno condivisi, e che mai come oggi sono necessari, in una società guidata dal progresso ma spesso povera di valori fondamentali. I programmi pertanto saranno orientati a promuovere cultura, formazione ed educazione, contrasto alle disuguaglianza di genere, lotta contro la violenza in tutti gli ambiti, anche nello Sport, che rappresenta la nuova linea di programma e riguardo al quale saranno realizzate prossime iniziative di promozione e valorizzazione.