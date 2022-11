Passaporti, richieste in aumento: apertura straordinaria per l'ufficio della questura

Crescono le richieste di rilascio del passaporto, dopo due anni di restrizioni alla mobilità e in conseguenza anche della Brexit. Per questo motivo la Questura di Forlì-Cesena effettuerà un’apertura straordinaria, domenica 4 dicembre, dalle 8.30 alle 13. L’Ufficio Passaporti (Corso Garibaldi nr.116) accoglierà le istanze, fino a un limite massimo di 100, di coloro che dimostreranno di dover partire entro il 31 gennaio 2023. Gli interessati dovranno munirsi della documentazione necessaria, scaricabile dal sito: www.poliziadistato.it., ritirando, dalle 8, il numero di prenotazione presso il Corpo di Guardia della Questura. Per i residenti nel comprensorio cesenate, sarà disponibile l’Ufficio Passaporti del Commissariato di Cesena che osserverà, sempre domenica 4 dicembre, con orario dalle 8 alle 14.