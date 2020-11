Norme anti-covid, la passeggiata in centro tra le vetrine si può: basta rispettare le regole

Da domenica, anche nel territorio del Comune di Forlì in virtù dello slittamento della nostra Regione in "fascia arancione", gli spostamenti sono consentiti solo all’interno del proprio comune di residenza, dalle 5 alle 22, mentre sono vietati quelli verso altri comuni e quelli in entrata e uscita dalla regione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di salute, studio o necessità. "Ciò non significa che, nel rispetto protocolli anti-Covid, non si possa fare un giro a piedi o in bicicletta nel nostro centro storico per fare shopping o semplicemente per guardare le vetrine", evidenzia l'assessore Andrea Cintorino attraverso un post pubblicato su Facebook.

"Le attività commerciali al dettaglio restano infatti sempre aperte, eccetto la domenica, e si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni - viene ricordato -. Sono chiuse invece sia il sabato che la domenica le grandi e medie strutture di vendita (si considerano "grandi e medie strutture di vendita" quelle sopra i 150 metri quadrati nei comuni sotto i 10mila abitanti e sopra i 250 metri quadrati negli altri comuni) sia con un esercizio unico, sia con più esercizi, comunque collegati, ivi compresi i complessi commerciali, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole".