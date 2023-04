Santa Sofia, 20 chili di rifiuti tra cicche di sigarette e piccoli scarti raccolti nella passeggiata ecologica lungo il Parco fluviale

Domenica mattina si è svolta la passeggiata ecologica lungo il Parco fluviale di Santa Sofia in occasione dell’iniziativa “Save the Green Day”. Marco Biasini, guida ambientale Aigae ed Eddi Bisulli esperto naturalista dell’Associazione Patriarchi della Natura, hanno accompagnato un folto gruppo di volontari nell’attività di pulizia con la narrazione delle storie dei personaggi che hanno vissuto queste terre dall’ ottocento ai giorni nostri con uno sguardo alla natura circostante, alberi e piante officinali.

"Abbiamo trovato persone accoglienti e un paese molto curato, abbiamo infatti raccolto perlopiù cicche di sigarette e piccoli scarti, su una superficie di circa 2000 metri circa 20 chili in tutto”. L’obiettivo di sensibilizzazione da parte dello staff organizzativo prosegue sabato prossimo in affiancamento all’evento di pulizia di parchi e strade di Fratta Terme in collaborazione con il Comune di Bertinoro e il Comitato genitori di Fratta Terme in occasione delle celebrazioni per la Giornata Mondiale della Terra.

I più piccoli saranno anche coinvolti in un laboratorio creativo “Il ritratto di Madre Terra”, dove realizzeranno un volto usando materiale naturale di riciclo. Anche l ’obiettivo di questa giornata non è solo quello di ripulire le strade della nota località termale ma è, soprattutto, sensibilizzare e motivare i bambini a rispettare e prendersi cura del pianeta.

"Basta poco per rispettare il nostro ambiente - proseguono gli organizzatori dell’evento - e vogliamo ringraziare tutti i partecipanti all’iniziativa che hanno dimostrato grande interesse, sensibilità e partecipazione, il Comune di Santa Sofia e la ProLoco per la gradita accoglienza” Rispettare e salvaguardare la natura è fondamentale per la nostra salute e per il benessere dell’intera comunità, “Save the Green Day” è un’occasione per riflettere sulla responsabilità individuale verso un consumo sostenibile e un sistema educativo ispirato alle tematiche ambientali.

Questa iniziativa è sostenuta dalla concessionaria P.Auto di Forlì che, in occasione del suo trentesimo anniversario, vuole dare un forte segno di responsabilità e impegno, supportando giornate di sensibilizzazione ed educazione al rispetto dell’ambiente P.Auto srl inserisce l’evento all’interno del progetto Suzuki Italia “Suzuki Save The Green” che prevede, ogni anno, la pulizia di una zona specifica del territorio. Inoltre, si unisce al progetto RI-Party-Ami di Wwf Italia che si propone come iniziativa concreta per coinvolgere quante più persone possibili a difesa e salvaguardia del territorio nazionale.

“Save The Green Day” è realizzato con il patrocinio del Comune di Santa Sofia, il patrocinio di Confindustria Romagna in collaborazione con il Comune di Bertinoro, l’associazione Patriarchi della Natura in Italia, Wwf Forlì-Cesena, Trekking Randagio e organizzata dall’Agenzia di comunicazione Essere Elite.