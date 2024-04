Volontari di "Plastic Free" all'opera: al Parco Urbano una passeggiata ecologica contro l'inquinamento da plastica

Indirizzo non disponibile

La forlivese Cristina Rimessi e il calabrese di Rende (Cosenza) Giovanni Senatore, studente ventenne fuorisede di Economia al Campus di Forlì, entrambi referenti Plastic Free, insieme ad altri volontari daranno il via il 12 aprile all’inclusione del Comune di Forlì nel progetto globale di "Plastic Free". "Plastic Free Odv Onlus è un’associazione di volontariato nata nel 2019 con lo scopo di sensibilizzare sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica - spiegano i due giovani -. Nata come realtà digitale, ora Plastic Free è impegnata sul campo attraverso diversi progetti, quali clean up, salvataggio tartarughe marine, sensibilizzazione nelle scuole e Comuni Plastic Free".

Senatore, ideatore del progetto Walk e referente, terrà una serie di eventi nel mese di aprile insieme ad altri referenti di Forlì Firenze, Roma, Cosenza. Il primo appuntamento, che darà il via al progetto, sarà proprio a Forlì. "Ciò che caratterizzerà questi eventi sarà la modalità di spostamento tra le città, la corsa - raccontano Rimessi e Senatore -. Il 12 aprile, alle 17 al Parco Urbano Franco Agosto, ci sarà il primo Plastic Free di una lunga serie sul territorio forlivese. È infatti già in programma un secondo evento sempre a Forlì il 20 aprile per valorizzare al meglio la Giornata della Terra".

"Ciò che caratterizza tale evento è la eterogeneità dei volontari che si differiscono tra studenti forlivesi, studenti fuorisede e cittadini - concludono -. Questo primo evento consisterà in una passeggiata ecologica durante la quale i volontari raccoglieranno i rifiuti che purtroppo non faticano mai a mancare. Sarà un modo per creare una community, un gruppo di persone che hanno forza e volontà di agire, facendo del bene a loro stessi e all’ambiente".