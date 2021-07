Passione per la fotografia e materiali di recupero, il negozio mette in vetrina opere speciali

Nella vetrina di "Manoni 2.0”, lo storico negozio forlivese, in queste settimane ha trovato spazio una collezione speciale di opere

Nella vetrina di "Manoni 2.0”, lo storico negozio forlivese, in queste settimane ha trovato spazio una collezione speciale di opere nate dalla passione per la fotografia e per la lavorazione della carta. Michela Mazzoli e Claudia Presti si sono conosciute nel circolo fotografico 'Tank Sviluppo immagine', e hanno cominciato a collaborare reinterpretando i loro scatti con interventi artigianali e originali.

Esposti si possono vedere libri d'artista, piccole sculture di carta, album fotografici personalizzati con foto intagliate. Pagine rese 3D grazie a effetti pop up e stratificazioni di collage. Ritratti, immagini mescolate con foglie, fiori, carta, plastica e tanti altri materiali di recupero: il tema del riciclo è molto caro alle autrici. Unici i diorami realizzati da Michela che conferiscono tridimensionalità ad alcuni paesaggi romagnoli. In bella mostra anche parte della collezione di macchine fotografiche di Claudia Presti.