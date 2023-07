Pasta fresca e piadineria, attività devastata dall'alluvione: "Ripartiamo e festeggiamo i nostri dieci anni"

Avrebbero dovuto festeggiare 10 anni di attività il 20 maggio scorso, invece tutto è stato drammaticamente cancellato in poche ore dall’alluvione. Come a casa, una attività di produzione e vendita di pasta fresca, piadineria e rosticceria situata nel quartiere San Benedetto a Forlì, è stata devastata dalla violenza dell’acqua. Vetrate divelte, attrezzature sommerse da 120 centimetri di fango e melma ed irrimediabilmente danneggiate, materie prime buttate. Solo disperazione in quel tragico 16 maggio, affrontata con la forza di volontà, la determinazione, e la resilienza che hanno sempre contraddistinto Cristina Carbonetti, Emanuela Rossi e Michela Nuti . La storia inizia 10 anni fa il 18 maggio 2013 in via Lughese 1 a Forlì, quando Cristina Carbonetti creò l’attività, prima nei pensieri con tante idee e poi realizzato concretamente. Dopo una drammatica perdita alla quale ha reagito con la voglia di “dar vita a qualcosa” nasce Come a casa, grazie al sostegno della propria famiglia che ha reso possibile la realizzazione di un sogno.

L'attività rappresenta perfettamente la volontà di creare un ambiente familiare e casalingo, dal cibo al rapporto con i clienti. Le ricette utilizzate sono tramandate dalla nonna e dalla madre, adattate alle richieste del mercato unendo tradizione ed innovazione. Questo grande sogno è stato condiviso con le socie Emanuela Rossi dal 2015 e Michela Nuti dal 2017. Negli anni hanno affrontato sfide, cambiamenti, pandemia e poi l’alluvione. Solo la resilienza e il sostegno reciproco hanno dato l'energia per superare le avversità.

Dopo aver rimosso fago e melma, ristrutturato l’intero negozio, sostituito le attrezzature distrutte, con tanti sacrifici ed altrettanta voglia di rivincita, il 21 Giugno ha riaperto l’attività. Si vuole continuare a credere nel futuro apprezzando il passato, quindi, si ricomincia da quello che era stato interrotto: sabato 8 luglio alle 16 al negozio si festeggeranno i primi 10 anni di attività. In rappresentanza delle Autorità locali interverranno il Sindaco Gianluca Zattini e l’Assessore Andrea Cintorino. Questa è una favola moderna, questa è la forza delle donne, questa è la forza della Romagna.