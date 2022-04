La pasticceria aperta da meno di un anno è già tra le "Eccellenze Italiane". "Pasqua? C'è chi ha regalato un uovo con un trilogy"

Quando il riconoscimento viene dai giudizi positivi dei clienti il premio ricevuto è ancora più apprezzato. E infatti la targa "Eccellenze Italiane" ricevuta da Guerrino Florido e tutto lo staff della pasticceria "Tentazioni" di Ronco a Forlì (12 dipendenti) è stato un bellissimo regalo di Pasqua. In meno di un anno (la pasticceria è aperta da ottobre 2021) il nuovo locale, con laboratorio annesso, si è fatto apprezzare dai clienti, conquistando anche una bella fetta di giovanissimi. Cosa piace di più? I prodotti buoni e freschi e la cortesia di chi è al bancone.

Ma che tipo di targa è? "A consegnarla è stato il registro Eccellenze Italiane - spiega Guerrino - Sono arrivati a noi grazie a una ricerca basata sui vari Social, da Fb a Instagram, passando dai siti web. Praticamente la ricerca ha fatto emergere il fatto che siamo stati uno dei locali con le recensioni migliori. Per noi è stata una vera gioia, la conferma che lavorare con professionalità e passione paga sempre". Il locale è specializzato nella pasticceria napoletana, essendo Guerrino di Caserta, ma i pasticceri spaziano anche con la fantasia cambiando di volta in volta la proposta anche delle brioches. "I semplici croissant possono diventare cornetti al tiramisù, alla zuppa inglese, o al cheese cake - continua Guerrino - E poi c'è sempre la pastiera napoletana che in questa Pasqua ha veramente spopolato.Anch le zeppole di San Giuseppe sono andate fortissimo per la festa del papà. I clienti sono gli unici giudici che non dobbiamo deludere, se il prodotto che offriamo è buono loro tornano. E noi siamo contenti".

La pasticceria, conosciuta soprattutto per le colazioni, si sta specializzando anche negli aperitivi. "Abbiamo una bella veranda che d'estate diventa un comodo spazio all'aperto - spiega Barbara, la compagna di Guerrino - Stiamo pensando di organizzare anche una zona per bambini, una piccola area gioco, così da offrire un po' di relax alle mamme che vengono a prendere i figli alla scuola materna". Come sono andati i prodotti pasquali? "La pastiera molto bene - conclude Guerrino - ma anche le colombe al pistacchio, al caramello salato e ai tre cioccolati Lindt. Ma ci hanno richiesto anche le uova di cioccolato con regali personalizzati. Proprio giovedì un giovane è venuto a ritirare il suo uovo da regalare alla fidanzata. All'interno ci aveva fatto mettere un trilogy".