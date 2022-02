Patenti, 160 punti persi nel weekend. E l'alcol mette nei guai un neopatentato: denuncia e quasi 5mila ero di multa

Sono quasi 100 le violazioni al codice della strada accertate nel weekend appena trascorso dalla Polizia Stradale di Forlì, tagliando 160 punti dalle patenti degli automobilisti indisciplinati. La notte di domenica la Sottosezione di Forlì ha denunciato per guida in stato di ebbrezza un 21enne. La pattuglia lo ha fermato al casello di Rimini Nord e l’etilometro non gli ha dato scampo: in quanto neopatentato non avrebbe dovuto bere nulla prima di mettersi al volante, ma dagli accertamenti è emerso che invece aveva un tasso alcolemico superiore a 1 grammi per litro. Il conducente, originario del riminese, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza: rischia una sanzione penale di quasi di 5.000 euro e la sospensione della patente, subito ritirata, fino a un anno e mezzo.