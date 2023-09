Patologia diabetica e neurostimolazione midollare: medici a congresso al Ceub di Bertinoro

Il Centro Residenziale Universitario di Bertinoro ospiterà dal 6 al 7 ottobre la seconda edizione del Congresso “Pain Rer”. Il focus di quest’anno verterà sulla "Patologia diabetica e neurostimolazione midollare". "La volontà di affrontare un tema così diffuso sia a livello Regionale che Nazionale e nel contempo complesso, ha come obiettivo quello estendere e porre a confronto tutti gli specialisti di riferimento nei vari campi di applicazione - spiega il presidente del Congresso, Massimo Innamorato, direttore della Terapia Antalgica dell'Ausl Romagna -. Le evidenze scientifiche dimostrano inequivocabilmente come un approccio multidisciplinare e multiprofessionale al paziente diabetico, migliorino l’outcome e soprattutto la prognosi in una patologia così frequente e in progressivo aumento".

La prima giornata dei lavori sarà dedicata ai colleghi infermieri, con un corso professionalizzante, che tenterà di rivolgere una maggior attenzione alla gestione pratica mininvasiva e alla gestione procedurale in sala operatoria antalgica, con percorso specifico dedicato agli accessi vascolari. Nella seconda giornata, con l’aiuto dei maggiori esperti del settore, si porrà l’accento su un percorso guidato della Neuropatia Diabetica in tutte le sue le fasi evolutive; un approccio farmacologico integrato con terapia neuromodulativa rappresenterà il gold standard dell’evento. La proposta formativa sarà maggiormente arricchita da due eventi distinti rivolti alla gestione dei Cannabinoidi e Rfp. Per iscrizioni (entro il 4 ottobre 2023), e informazioni, consultare il sito: https://lopezcongressi.it/