"Patologia in crescita, per la cura ancora poche certezze", una giornata dedicata al tumore al pancreas

In vista della giornata mondiale del tumore del pancreas il 17 novembre a Forlì in programma un evento aperto alla cittadinanza nel salone comunale.

"Questo corso, rivolto agli specialisti del settore e alla Comunità, si pone come obiettivo la sensibilizzazione rispetto a una patologia in crescita di incidenza e per la cui cura vi sono ancora poche certezze. Tuttavia, quello che emerge dai dati ad oggi a nostra disposizione, è che per la cura di questa malattia vi sia necessità di una gestione multidisciplinare, fatta da multipli specialisti dedicati, e di ingenti risorse per l’accesso a cure avanzate, per il trattamento e per il miglioramento della qualità di vita nei Pazienti affetti da tumore del pancreas. In particolare l’evento vuole essere un’occasione per creare un link tra i cittadini e le figure specialistiche che si occupano della patologia, al fine di far conoscere quali siano le possibilità diagnostico-terapeutiche e quali possano essere i bisogni ad oggi non riconosciuti, o non ancora soddisfatti dalla rete di cura". Evento organizzato con il patrocinio dell'Università degli studi di Bologna e dell’Ausl Romagna.

Programma

14.00 Apertura del Corso e Saluto delle Autorità

Sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, Direzione Generale AUSL Romagna, Direzione Sanitaria IRST Meldola Maria Teresa Montella

14.30 > 16.30

I SESSIONE IL PUNTO DI VISTA DELLO SPECIALISTA

Moderatori: Fabio Falcini (AUSL Romagna), Carlo Fabbri (Forlì-Cesena)

14.30 Stile di vita e fattori predisponenti del tumore del pancreas: quali evidenze oggi

Gabriele Capurso (Milano)

Discussant: Chiara Coluccio (Forlì-Cesena)

Introduzione a cura di Pier Lorenzo Costa (Forlì)

15.00 Lo screening del cancro familiare del pancreas: presentazione studio AISP

Salvatore Paiella (Verona)

Discussant: Carlo Alberto Pacilio (Forlì)

15.30 La qualità nella chirurgia pancreatica

Stefano Crippa (Milano)

Discussant: Alessandro Cucchetti (Forlì)

16.00 Oncologia e cronicità nel tumore del pancreas: un concetto possibile oggi?

Ilario Rapposelli (Meldola)

Discussant: Romina Rossi (Meldola)

16.30 Break

16.45 > 18.45

II SESSIONE I BISOGNI DEL PAZIENTE

Moderatore: Giuseppe Benati (Forlì) Giorgio Ercolani (Forlì)

LETTURA

16.45 Tumore del pancreas e Territorio: i bisogni del paziente e il ruolo dell’Associazione

Fabrizio Miserocchi (Forlì)

17.15 Aspetti emotivi e comunicazione medico-paziente

Alessandro Agostini (Bologna)

Discussant: Monica Sbrancia (Forlì-Cesena)

17.45 Il ruolo della nutrizione nel tumore del pancreas

Katia Guernaccini (Forlì)

Discussant: Cecilia Binda (Forlì-Cesena)

TAVOLA ROTONDA

18.15 Pancreas Unit: come migliorare i percorsi di Cura dei Pazienti con tumore del pancreas Mattia Altini (AUSL Romagna), Gabriele Capurso (Milano), Carlo Fabbri (Forlì-Cesena), Giorgio Ercolani (Forlì), Luca Frassineti (Meldola), Emanuela Giampalma (Forlì), Maria Teresa Montella (IRST Meldola)