Patrizia Carpi riconfermata alla presidenza della Pro Loco San Martèn

Dopo mesi di impegno intenso, ma anche di soddisfazioni, le socie e i soci della Pro Loco San Martèn si sono ritrovati in assemblea per approvare il bilancio 2023 e per eleggere il nuovo consiglio direttivo. È stata Patrizia Carpi, presidente dell'associazione, a svolgere la relazione di fine mandato del consiglio uscente. Nel suo intervento ha sottolineato che la passata edizione di Pesche in festa, la manifestazione ideata oltre dieci anni fa per valorizzare uno dei prodotti più coltivati nelle nostre campagne, "ha avuto un ottimo riscontro di pubblico e finanziario e ha consentito, fra l'altro, di assegnare due significativi contributi al Comune di Forlì e alla Diocesi di Forlì-Bertinoro da destinare alle iniziative a favore dei cittadini forlivesi alluvionati".

Non solo alla manifestazione sono stati presenti due esaminatori dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia che hanno redatto una relazione da inviare alla presidenza nazionale con il loro parere positivo affinché la manifestazione di San Martino in Villafranca fosse dichiarata "Sagra di qualità", come di fatto è avvenuto. Tanto che l'ambito riconoscimento è stato ritirato dalla stessa Patrizia Carpi lo scorso 11 marzo durante una cerimonia che si è svolta a Roma, presso Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica. Motivo di vanto per la Pro Loco San Martèn è stato anche il successo ottenuto dalla rassegna di teatro dialettale "4 sbacarêdi cun e' nostar dialèt (quattro risate con il nostro dialetto), che si è svolta nella Sala teatrale parrocchiale "Stefano Garavini" proponendo otto commedie messe in scena dalle principali compagnie romagnole che hanno registrato sempre il tutto esaurito.

Al termine dell'assemblea i presenti hanno ribadito l'intenzione di organizzare nuovamente Pesche in festa nel corso del prossimo mese di luglio, poi hanno approvato il bilancio ed eletto in qualità di componenti del nuovo consiglio direttivo i seguenti soci: Chiara Massa, Chiara Rivalta, Gemma Garavini, Marcello Garavini, Gilberto Laghi, Fabrizio Ciani, Massimo Santarelli, Emanuela Savelli, Luca Sintoni, mentre Patrizia Carpi e Andrea Ferrini sono stati riconfermati rispettivamente nei ruoli di presidente e di vice presidente della Pro Loco San Martèn.