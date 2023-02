Pattugliamento speciale della Polizia per stazione e Portici: arrestato per tentata rapina

Serie di controlli della Polizia nei punti più "caldi" per la piccola criminalità in città, tra cui la stazione ferroviaria e il vicino centro commerciale "I portici". Complessivamente, sono state identificate 74 persone e fermati 59 veicoli. Sono stati sottoposti a controllo anche numerosi soggetti attualmente destinatari di misure restrittive disposte dalla magistratura, senza rilevare irregolarità. Il "pattuglione" è stato organizzato martedì scorso su disposizione del questore Lucio Aprile.

Sono state impiegate pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura, della Polizia Municipale, della Sezione di Polizia Stradale di Forlì, del Reparto Prevenzione Crimine di Bologna. L’attività si è svolta, in particolare, nelle adiacenze della dtazione ferroviaria dove sono stati controllati numerosi viaggiatori in arrivo e in partenza. Controllato anche il Centro Commerciale “I Portici”, oggetto di segnalazioni di episodi di micro criminalità. Sono stati effettuati anche molteplici posti di controllo ai veicoli nelle principali vie di accesso al centro cittadino.

L'attività di prevenzione ha portato anche ad un arresto di un cittadino rumeno di 30 anni, senza fissa dimora. Intorno alle 13.45 è stato notato vicino all’uscita del supermercato riservata ai dipendenti. L'uomo è un volto noto già sottoposto alla misura della Sorveglianza Speciale. Alla vista delle divise, ha tentato di dileguarsi cercando di guadagnare l’uscita attraverso l’entrata del supermercato, saltando le barriere. L’uomo è stato comunque raggiunto e bloccato.

Sottoposto a controllo, nascondeva sotto gli abiti e all’interno di uno zainetto refurtiva consistente in generi alimentari. Lo straniero, per sottrarsi al controllo di Polizia, ha anche rivolto gravi minacce agli stessi operatori nonché al direttore del supermercato, intervenuto nella circostanza. Il cittadino rumeno è stato quindi tratto in arresto per i reati di tentata rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale e in relazione alle violazioni delle prescrizioni imposte dalla misura della Sorveglianza speciale.

Nel corso degli approfondimenti investigativi, gli operatori di Polizia hanno accertato che l’arrestato è stato inoltre riconosciuto quale autore di numerosi furti, perpetrati all’interno dello stesso supermercato. L'arrestato è stato portato in carcere (pm Sara Posa), dopo la convalida è stato quindi scarcerato.