Polizia Locale, la sicurezza sale in sella: nuove bici per pattugliare parchi e centro storico

Si rafforza la flotta "verde" della Polizia Locale di Forlì. Alle quattro mountain bike già in dotazione, il Corpo è nelle disponibilità di otto bici, che verranno impiegate per i controlli estivi ed autunnali nelle aree verdi della città, ma anche nel centro storico. "E' un'importante tipologia di servizio in prossimità, che assicura un ulteriore presidio delle zone più frequentate e che contribuisce ad essere ancora più vicini ai cittadini - spiega il vicecomandante della Polizia Locale, Andrea Gualtieri -. Si tratta di mezzi che consentono anche di intervenire in modo rapido a seguito di segnalazioni". Un progetto che va quindi a ridurre la distanza tra la figura dell’agente di Polizia Locale, preservando tuttavia un certo grado di capacità d’intervento.

POLIZIA LOCALE IN BICI - Più servizi di prossimità, nel rispetto dell'ambiente

"L'attività in bici rientra tra i servizi ordinari, che si svolgeranno dalla primavera all'autunno, fino a quando le condizioni meteo lo permetteranno", puntualizza Gualtieri. I controlli si svolgeranno parallelamente ai servizi che vengono svolti nei parchi dalle Guardie Ecologiche e Zoofile e dall’Associazione Nucleo Cinofilo Emilia Romagna in ausilio alla Polizia Locale. "Con questi bici riusciremo a garantire maggiore puntualità all'interno dei parchi quando gli agenti dovranno intervenire su segnalazione dei cittadini", afferma il vicesindaco con delega alla Sicurezza, Daniele Mezzacapo. "E' una modalità di controllo più sostenibile, con le pattuglie che saranno più presenti ed avranno un presidio maggiore con questi servizi di prossimità", fa eco l'assessore al Verde, Giuseppe Petetta -.