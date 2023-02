Paulucci Di Calboli, Forlì si arricchisce di un nuovo importante tassello per la sua storia e memoria

Con l’imponente donazione a favore del Comune di Forlì dell’ultima parte dell’Archivio della famiglia Paulucci di Calboli, la città si arricchisce di uno straordinario patrimonio di documenti relativi a una delle più antiche famiglie forlivesi, ricordata già da Dante nel XIV canto del Purgatorio. "Questo importante giacimento documentario appartenne all’ambasciatore Rinieri Paulucci di Calboli (1925-2011), cittadino onorario di Forlì dal 1996, discendente di Fulcieri, l’eroe della Grande Guerra, e del noto ambasciatore Raniero Paulucci Di Calboli - spiega l’assessore Valerio Melandri -. Grazie alla volontà degli eredi, questo prestigioso patrimonio è ora divenuto di proprietà comunale, offrendo quindi alla comunità, a storici e ricercatori la possibilità di studiarlo e divulgarlo".

L'archivio Paulucci di Calboli, ramo romano, è conservato presso l'Archivio di Stato di Forlì. Il fondo consta di circa 800 pezzi, tra buste di carteggio, album fotografici, giornali, riviste e altro materiale documentario eterogeneo, e copre un arco cronologico che va dal 1855 al 1978, con antecedenti dal 1588 e seguiti fino al 1981. La famiglia Paulucci di Calboli aveva già donato alla città di Forlì, nel corso del Novecento, altre raccolte di documenti, libri di pregio e notevoli opere d’arte (tra le quali si segnalano sette sculture di Adolfo Wildt), il Fondo Dreyfus ed una ingente raccolta di bandi della Repubblica Cispadana.

“Tale patrimonio - conclude Melandri - rappresenta una fonte preziosa per lo studio e la memoria non solo della città di Forlì e del suo territorio ma anche della storia internazionale degli ultimi duecento anni. Infatti, i personaggi che hanno dato lustro alla famiglia Paulucci di Calboli, in particolare nel secolo scorso, sono stati protagonisti e testimoni di vicende storiche e politiche decisive, nazionali ed europee".

L’Archivio Paulucci di Calboli, insieme ad altri importanti fondi pubblici e privati, è oggetto dell’accordo “Archivi forlivesi del Novecento”, che vede coinvolti il Comune di Forlì, la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e la Fondazione Ruffilli. Tale progetto ha come obiettivo la digitalizzazione e la conseguente valorizzazione di questo vasto complesso di documenti che faranno luce su numerosi e significativi aspetti del secolo scorso. Questa ultima donazione segue la recentissima e altrettanto preziosa acquisizione del Fondo Paulucci de Calboli Ginnasi, lato forlivese, grazie alla disponibilità della famiglia.

Documenti della famiglia Paulucci di Calboli