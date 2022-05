Paura in carcere: detenuto in stato d'agitazione aggredisce tre agenti della Polizia Penitenziaria

Nuova aggressione ai danni del personale della Polizia Penitenziaria del carcere di Forlì. Il fatto, riportato dalla Fp Cgil, si è verificato lunedì mattina. "Erano circa le 7.30 quando nella Casa Circondariale di Forlì è avvenuta l’ennesima aggressione a carico di tre agenti di Polizia penitenziaria da parte di un detenuto di nazionalità marocchina in forte stato d’agitazione - racconta la segretaria generale della Funzione Pubblica della Cgil, Daniela Avantaggiato -. Gli agenti sono dovuti ricorrere alle cure del caso al locale Pronto soccorso, con prognosi di diversi giorni di cure".

"Abbiamo come Fp Cgil, in questi anni segnalato lo stato di disagio lavorativo del personale di Polizia penitenziaria causa la grave carenza di operatori, disagio mai risolto da parte del competente Dipartimento del Ministero della Giustizia - prosegue la sindacalista -. Tutto è abbandonato alla disponibilità e senso di responsabilità degli operatori. La sicurezza nell’esercizio delle proprie funzioni lavorative dovrebbe essere una priorità anche per i dipendenti della Polizia penitenziaria, ma evidentemente non è così. Per quanto tempo ancora gli operatori di Polizia penitenziaria dovranno pagare l’inefficienza del Ministero?".