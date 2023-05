Paura in stazione, autista di Start Romagna accerchiato e colpito da una testata al volto

Violenta aggressione ai danni di un autista di Start Romagna. Nel primo pomeriggio di giovedì, presso la stazione di Forlì, un dipendente dell'azienda di trasporto pubblico è stato aggredito da un gruppo di ragazzi, di varia nazionalità. Erano da poco passate le 13 quando, per cause ancora poco chiare, una discussione tra i giovani e l'autista è degenerate in una vera e propria aggressione.

Il dipendente di Start, del quale non sono note le generalità, è stato accerchiato dal gruppo e uno di loro gli ha sferrato una violenta testata sul naso, per poi minacciarlo di morte e fuggire prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. La Polizia è giunta sul posto ma degli aggressori, in particolare del giovane che ha sferrato la testata, non c'era più traccia. Indagini in corso