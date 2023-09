Paura in via Bagnolina: fiamme al primo piano di un’abitazione

Fiamme in un appartamento. È successo nella prima serata di martedì, intorno alle 20, in via Bagnolina. Sul posto hanno operato i Vigili del Fuoco del comando di viale Roma con tre squadre, anche con una autoscala. Secondo quanto ricostruito, le fiamme si sono sviluppate in alcuni locali di un appartamento al primo piano di un’abitazione. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari di Romagna Soccorso e la Polizia Locale di Forlì.