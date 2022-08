Paura per una turista forlivese in vacanza nel bellunese: brutta caduta durante l'escursione

Paura per una turista forlivese di 57 anni, in vacanza nel bellunese. Una squadra del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Cortina ha raggiunto un'escursionista che si era fatta male scendendo dal Rifugio Fonda Savio, sopra la partenza della teleferica. La 57enne di Forlì, che si trovava assieme al marito ed aveva riportato una sospetta frattura al polso, è stata medicata e caricata in barella, a causa di mancamenti dovuti al forte dolore. Trasportata sulla strada, la donna è poi stata affidata all'ambulanza.