"Non solo case private, Forlì realizzi un centro di accoglienza straordinario per i profughi ucraini"

Forlì si doti di un centro di accoglienza straordinaria (Cas) per i profughi ucraini, struttura che attualmente è assente: è la presa di posizione di Jacopo Zanotti, consigliere Pd che ha presentato un question time nel consiglio comunale di lunedì pomeriggio sul tema dell'accoglienza. Per Zanotti “Forlì è una città solidale, e anche le istituzione deve esserlo, realizzando centri di accoglienza veri e propri, dato che non basta lasciare spazio alle associazioni o ai privati”.

Nella sua risposta l'assessore al Welfare Rosaria Tassinari ha ricordato che “ora la larga parte dei profughi presenti sono ospiti di connazionali”, mentre “la prefettura ha avviato una manifestazione di interesse per individuare centri di accoglienza collettivi e singole unità abitative sul territorio, con scadenza a breve, il 20 marzo, e affidamento diretto. Non escludiamo convenzionarci con l'iniziativa della prefettura”. Anche Lauro Biondi, capogruppo di Forza Italia si è unito nella richiesta di una maggiore “presenza diretta del Comune nella gestione della problematica”.

Inoltre, le fa eco la collega alla Scuola Paola Casara rispondendo a un secondo question time del gruppo Centrodestra per Forlì, c'è la disponibilità del Comune a creare "un tavolo operativo, una sorta di cabina di regia" per affrontare i vari aspetti legati alla crisi, a partire dal caro bollette. "Evitando- precisa- sovrapposizioni e duplicazioni con altri tavoli". Soddisfatto il consigliere Davide Minutillo, che sottolinea la necessità di "cominciare a parlare di nucleare pulito, dato che può liberarci dalle dipendenze estere"