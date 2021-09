Pellegrino sul cammino di Assisi perde il sentiero: recuperato impaurito dai vigili del fuoco

Lieto fine per un escursionista disperso e ritrovato dai vigili del fuoco. L'allarme è pervenuto alle 17.15 di lunedì: alla Sala Operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Forlì è arrivata la richiesta di soccorso da parte di un pellegrino che percorreva il Cammino di Assisi. Il richiedente aveva perso l'orientamento andando fuori sentiero, ma è riuscito a comunicare esattamente la proprio posizione. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Rocca San Cascianolo hanno raggiunto in poco tempo la persona individuandolo in località Ca Cornio. La persona, spaventata e disidratata, è stata assistita del personale Vigili del Fuoco ma non ha avuto necessità di cure mediche.