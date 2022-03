Pennello e volontariato, i "gilet gialli" ripuliscono l'antiteatro di quartiere dalle scritte vandaliche

“Gilet gialli ambientali” di nuovo in azione, con la loro azione è stato ripulito dalle scritte vandaliche l’anfiteatro della Cava al parco Bertozzi e il capannone adiacente. Alcuni volontari dei quartieri della zona-ovest e del Comitato Territoriale 2 si sono mobilitati nei giorni scorsi per ripristinare l’anfiteatro ed il capannone comunale, adiacente, situati nel parco Bertozzi del quartiere Cava-Villanova oggetto di scritture vandaliche che ne deturpavano la visione per i fruitori del parco. Le scritture di notevoli dimensioni effettuate con vernice nera davano un senso di degrado ambientale.

Spiega una nota: "Siamo intervenuti appena poco dopo aver visto gli sfregi con un gruppo trasversale di cittadini volontari e armati di pennelli e vernice abbiamo ripristinato tutta la zona interessata. L’intervento è stato impegnativo la difficoltà maggiore è stata quella di ricomporre la tonalità giusta dei colori che ancora non è perfettamente uguale. Ma il risultato è apprezzabile. Se non altro le scritte non si vedono più. Quello che conta credo è che ci siamo, siamo presenti, interveniamo. L’area dell’anfiteatro era stata riverniciata con un lavoro di manutenzione più complessivo poco tempo fa dal Comune di Forli. Quindi abbiamo ritenuto di intervenire subito, con questa azione di volontariato per mantenere integra una zona molto bella del parco Bertozzi, nel quartiere Cava-Villanova, frequentata da molte persone".