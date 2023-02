Quasi trent'anni alla guida dei servizi scolastici del Comune: va in pensione la dirigente

Dopo quasi 28 anni alla guida dei servizi di scuola e sport del Comune di Forlì, la dirigente comunale Patrizia Zanobi va in pensione, a partire dal 3 marzo. A tributarle il saluto è stato il Consiglio comunale, nella seduta di lunedì pomeriggio. Patrizia Zanobi, 61 anni, è stata dal 1995 a capo di un servizio che conta circa 200 unità di personale. Va in pensione con quasi 42 anni di lavoro alle spalle, non solo in municipio.

A salutarla è stato il sindaco Gian Luca Zattini: “E' una notizia che mi destabilizza, Patrizia Zanobi è stata parte della famiglia del Comune dal 1995, una dirigente preziosa per la scuola e lo sport, una colonna anche durante la pandemia, quando ha gestito l'emergenza su quelle realtà in modo stupendo".