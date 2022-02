Pensioni del personale, Cgil: "Le scuole non sono tenute ad avvalersi di Passweb. Corsi solo consigliati"

"Le istituzioni scolastiche non sono tenute ad avvalersi del cosiddetto applicativo Passweb per il trattamento dei dati pensionistici del personale". A sottolinearlo la Segreteria FLC Cgil Forli’-Cesena che dettaglia: "Ciò perché ad esse non compete questa incombenza in quanto legittimamente non si sentono, ed effettivamente non sono, responsabili della elaborazione delle situazioni connesse al trattamento pensionistico e del TFR. I recenti inviti rivolti alle scuole da parte dell’INPS di partecipare ai corsi di aggiornamento relativi all’applicativo Passweb possono essere ignorati".

"Anche la comunicazione del 9 febbraio 2022 -prosegue la Cgil - su questo argomento alle istituzioni scolastiche da parte dell’Ufficio Pensioni - Unità Operativa 8^ - Riscatti, cessazioni e pensioni Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna Ufficio VII – Ambito territoriale di Forlì- Cesena e Rimini - Sede di Forlì-Cesena, si limita correttamente a “consigliare” la partecipazione ai corsi formativi, non essendo un obbligo per il personale e per le segreterie scolastiche. La FLC Cgil di Forlì-Cesena tutelerà, nelle modalità che insieme con i lavoratori si riterranno opportune, non esclusa la mobilitazione secondo le forme consentite dalla norme e dal Contratto, il personale che non vorrà partecipare alla formazione e non si avvarrà dell’applicativo passweb".