Per 41 anni i Vigili del Fuoco sono stati la seconda famiglia: va in pensione il capo reparto Fausto Tardozzi

Ben quarantuno anni a servizio dei Vigili del Fuoco. E' arrivato il momento del pensionamento per il capo reparto Fausto Tardozzi. Dopo aver svolto in maniera encomiabile il servizio di Leva e di Vigile Discontinuo nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è diventato di ruolo dal primo ottobre 1983. Quarantuno anni durante i quali, con inedita eloquenza, si è formato ed ha formato diverse generazioni di pompieri dal 59esimo al 93esimo corso, oltre che aspiranti Vigili Volontari.

Ha sempre considerato il comando di Forlì-Cesena come la sua seconda casa, il Corpo Nazionale come la sua grande Famiglia nel quale si è ritagliato sempre un posto privilegiato, non per sterile vanagloria, ma per dare a questa amministrazione un volto sempre giovane che fosse all’altezza dei tempi. Il suo percorso lavorativo si è snodato, in occasione dell’avvio del servizio e del passaggio a capo squadra e a capo reparto, tra i comandi di Forlì Cesena, Macerata e Ravenna, ma sempre inserito in realtà di più ampio respiro e perciò stimato ed apprezzato in ambito regionale, nei vari Comandi d’Italia e presso le Scuole Centrali, dove ha sempre curato e formato personale di ogni ordine e grado con talentuosa eleganza e spinto da un profondo senso di appartenenza ai Vigili del Fuoco.

Il capo reparto Tardozzi ha poi assunto il ruolo prima di vice capo turno e poi quello di Capo Turno D, dal primo dicembre 2020, riuscendo a coordinare le sedi e le squadre di sua competenza con spiccata maestria e profondo senso del dovere, capace di gestire sempre al meglio le complesse attività legate al soccorso tecnico urgente. Tardozzi è stato insignito anche di un elogio del Capo del Corpo e il plauso del Prefetto pro tempore, per aver soccorso e salvato un motociclista coinvolto in un sinistro stradale, mentre era libero dal servizio.